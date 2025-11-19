強化銀樓安全！竹市警啟動「防搶＋識詐」雙重守護計畫

【警政時報 張家燁／新竹報導】近來國際金價攀升，金銀珠寶店面臨更高風險，新竹市警察局為強化業者安全意識並預防被歹徒鎖定，昨（18）日特別邀請新竹市金銀珠寶業公會與轄內業者召開「預防犯罪座談會」，推動「防搶、識詐」行動，全面提升防護能力，守護市民財產安全，同時因應普發現金引發詐騙趨勢，警方也強化業者識詐觀念，共同攜手阻詐。

座談會中，警方向金銀珠寶從業人員說明近期治安情勢，強調加強店面安全設備、提高防搶與識詐意識的重要性，期望警民合作共同守護財產安全。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹市近日發生 2 起銀樓搶奪案件，警方接獲報案後皆在數小時內迅速逮捕犯嫌，為提升業者自我防護能力，市警局於今日召開座談會，除分享歷年銀樓遭搶案件之犯案手法、常見工具與銷贓方式外，也提醒業者務必檢視出入口、窗戶及後門等較脆弱處的安全性。警方也建議定期檢查監視器、警鈴、防盜鎖等設備是否維持在最佳狀態，避免因器材故障產生防護缺口。

警方透過簡報解析銀樓搶案手法、識詐案例與常見預防方式，協助業者提升第一線辨識風險與應變能力，打造更安全的營業環境。（圖/記者張家燁翻攝）

會中並特別提醒業者強化員工教育訓練，遇到可疑人士或突發狀況時應保持冷靜、以人身安全為第一優先，避免正面衝突。若遇搶案，員工應盡可能記住犯嫌身高、體型、口音、服裝、逃逸路線與交通工具等特徵，於第一時間報案並提供線索，以協助警方迅速追緝。

在「識詐」層面，警方提醒業者提高警覺，對於陌生簡訊、要求加入好友或傳送連結的訊息務必查證。有民眾疑似遭詐騙集團要求購買或變賣大額金銀珠寶時，也請業者主動通報警方，以利警方及時阻詐、避免民眾受害。

新竹市警察局舉辦金銀珠寶業預防犯罪座談會，向業者宣導「防搶、反詐、識詐」觀念，警政與業界代表共同響應，一同提升銀樓自我防護與反詐警覺。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹市警察局長許頌嘉呼籲，在經濟環境快速變動下，金銀珠寶業者更需要與警方密切合作，共同防範搶案與詐騙發生，警方將持續加強巡邏、提高見警率，並結合科技偵查及多元宣導，與市民一同打造更安全的消費環境，全力守護市民財產安全。

