強化長者保護力 北市1/26起開打高劑量流感疫苗

臺北市立聯合醫院十二區院外門診部1/26起提供設籍臺北市65歲以上長者接種高劑量流感疫苗

提升高齡族群流感防護力，臺北市衛生局加碼推出「打疫苗 抽好禮」活動

臺灣疫苗推動協會捐贈臺北市300劑高劑量流感疫苗，專供65歲以上長者施打。臺北市衛生局表示，高劑量流感疫苗將從1月26日起在臺北市立聯合醫院十二區院外門診部，經醫師評估後，提供設籍臺北市65歲以上長者接種，接種當日請記得攜帶健保卡及身分證明文件。

臺北市衛生局疾病管制科余燦華科長表示，高劑量流感疫苗的抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，能誘發更強免疫反應，適合免疫力較弱的長者族群接種。農曆年假將至，民眾返鄉團聚或出國旅遊的機會增加，呼吸道傳染病的傳播風險也隨之升高，接種疫苗後約2週才有保護效果，呼籲民眾於農曆春節前或出國前儘早完成流感疫苗及新冠疫苗接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，以降低重症及併發症風險。

余燦華科長說明，為提升高齡族群流感防護力，臺北市衛生局加碼推出「打疫苗 抽好禮」活動，只要是設籍北市符合公費流感及新冠疫苗接種資格者，在114年12月1日至115年2月13日期間至臺北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感或新冠疫苗接種，即可參加抽獎；每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，鼓勵民眾「左流右新，加倍安心」，健康過好年。

臺北市衛生局提醒，今(115)年1月1日至2月28日期間擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，在抽好禮活動期間完成接種也可參加抽獎，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件，相關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。