強化防制毒品與毒駕 政院兩項修法加重毒駕罰則

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記者郭曉蓓／臺北報導

為嚴懲毒駕犯行、強化社會安全，行政院會今（11）日通過兩項修法，包括《中華民國刑法》第185條之3及《陸海空軍刑法》第54條修正草案，將送立法院審議。此次修法全面加重毒駕的刑責與罰金，並增訂強制沒收犯罪車輛，盼從源頭切斷再犯可能，以杜絕毒駕歪風，確保國人生命、財產及用路安全。

法務部提出《刑法》修正草案，全面提高毒駕處罰刑度，單純駕車毒駕提升為5年以下有期徒刑、得併科50萬元；毒駕致重傷提升為處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元；毒駕致死提升為處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元；10年內毒駕再犯致重傷提升為處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元；10年內再犯毒駕致死提升為處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元。除了全面提高毒駕刑度，此次修法也擴大酒駕、毒駕致生死亡或重傷，增訂犯罪車輛應沒收的規定，以全面防堵此類行為。

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國防部提出《陸海空軍刑法第 54 條》修正草案，刑度配合《刑法》第185條之3同步提高；至於併科罰金部分，單純毒駕案件的罰金為60萬元，較刑法規定提高10萬元；毒駕致人重傷或死亡，分別併科220萬及320萬元罰金，較刑法規範各提高20萬元；另針對10年內再犯者，併科罰金420萬元，較刑法提高20萬元；酒駕及毒駕肇事致人於死或重傷情事，同樣增訂沒收犯罪車輛。國防部強調，遏止毒駕向來為國軍重要政策，配合政府政策提案修法，以杜絕毒駕歪風。

行政院長卓榮泰聽取修正草案後表示，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

卓揆指出，本次所提兩項修法有三大重點。第一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，《刑法》中的刑罰及罰金都大幅提高。第二是《陸海空軍刑法》的罰金額度比《刑法》所規範再加重。第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂「沒收車輛」的嚴格規定，一方面防止酒駕、毒駕，另一方面嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用，以達到一般預防與特別預防的雙重目的。

卓揆也指示，本案送請立法院審議後，請法務部、國防部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。另請政委林明昕繼續督導法務部、交通部、衛福部，在最快時間內，就《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》等提報行政院會討論，完善法制配套，並請內政部、衛福部及法務部加速研議唾液檢驗入法事項。