強化防堵國家關鍵技術外流 經長：就拉高至國安法層次公訴

經濟部長龔明鑫。(記者田裕華攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕台積電前資深副總羅唯仁傳出帶走2奈米機密並回鍋英特爾，引起各界關注是否衝擊台灣半導體供應鏈韌性。經濟部長龔明鑫今出席立法院經濟委員會會前受訪表示，有鑑於營業秘密法是告訴乃論，可能防堵與保護程度不夠，為提升防範關鍵技術外流的強度，即使營業秘密是告訴乃論，但如果涉及國家關鍵核心技術，就拉高至國安法位階提起公訴，也因此高檢署主動調查。

至於對產業供應鏈的影響評估，龔明鑫表示，初步來看，台灣半導體生態體系歷經逾40年發展扎實且完整，是否是某個人拿走某些資料就能破壞？這仍有待密切注意與觀察。

