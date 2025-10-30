強化防堵非洲豬瘟！機場入境「取消紅綠線」 石崇良：一律X光查核

台北市 / 武廷融 綜合報導

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，源頭恐怕就是境外包裹夾帶肉品或非法攜帶肉品入境台灣。衛福部長石崇良今(30)日表示，已要求地方衛生局增加肉品稽查，另外也將強化邊境管理，不再區分疫區或非疫區的班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄包裹。

衛福部長石崇良今日赴立法院專題報告，會前接受媒體採訪時，石崇良表示食藥署一直都有在做肉品稽查，今年至10月為止，已稽查超過3萬5000家次，目前都沒有發現有來自疫區的肉品。而在台中爆發非洲豬瘟疫情後，衛福部也已要求各地方衛生局在擴大肉品稽查。

另外針對媒體詢問，邊境將如何嚴格防堵肉品輸入？石崇良說，在邊境包裹方面，主要是在所有攜帶、輸入時，都會經過查核，分為X光掃瞄、直接開箱查核兩類，主要由關務署在執行，未來也將擴大X光掃瞄的執行。石崇良也提到，過去扺台航班會依非洲豬瘟風險區分「紅、綠線」，來自疫區的班機需要走檢疫通道，不過現在則一律查核，強化在邊境的管理。

