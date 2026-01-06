強化防災意識 南市辦產業園區防災演練





台南市工業區有81處，經發局轄管5個產業園區，為強化整體防災意識，降低各工業區工作環境的潛在風險，114年度分別依各區產業舉辦防災演練。經發局表示，共有125人次參演，過程逼真確實。期望透過年度緊急應變演練，增強園區及各支援單位的應變救災能量，並建立工業區完整有效的事故通報系統，降低工安事故災害的損失。

經發局表示，該局轄管5個產業園區，分別是樹谷園區、永康科技、柳營科技、新吉及七股科技工業區。柳營科技工業區廠商包含化學材料業、紡織業、化學製品業等，今年度進行化學火災演練。樹谷園區設有氫氣、氮氣、氧氣、天然氣等管線，該區進行氣體管線外洩進行演練。永康科技工業區則以電器走火演練為主。

演練由園區廠商執行編組及通報各支援單位，指揮官疏散人員並將事故情形通報各園區服務中心，藉此使園區廠商了解事故通報系統，並建立各支援單位橫向聯繫，強化建立園區完整有效的聯絡網。市府消防局支援消防車及救護車，支援單位台灣自來水公司、台灣電力公司、大台南天然氣公司則出動工程車協助，整合各機關單位及園區內各廠商資源與能量。

