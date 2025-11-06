強化防災戰力！ 明年1.3萬替代役男將接受8小時無人機訓練
內政部從2023年起針對替代役男展開「三階段五模組」的訓練課程，三階段訓練為基礎訓練、各機關專業訓練、上工後在職實務訓練；五模組內容為自衛防護、緊急救護、防災避難、民防教育及協同演訓。內政部6日宣布，明年規劃針對1萬6577名役男進行8小時的無人機訓練，並從中選出240名優秀役男進行高階訓練。
內政部今日部務會報安排替代役訓練及管理中心報告「培訓替代役師資精進作為」。部長劉世芳表示，在今年丹娜絲颱風及花蓮馬太鞍溪溢流災害，內政部啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等災區復原工作，迅速開展災害應變與救援工作，不但凸顯了替代役制度在災害應變中的重要角色，同時展現高度的應變力與團隊精神。
役政司長沈哲芳表示，從明年開始，替代役訓練班在明年規劃針對1萬6577名役男進行8小時的無人機訓練，從中選出優秀、熟練的240名役男再進階班進行更高階的訓練。
沈哲芳指出，為強化役男各方面的訓練，重點就是師資的培養，防災士教官今年已完成了121人，明年要再培訓60人；全民防衛教官已培養218人，明年規劃再增加60名；替代役協作中心教官則是會培養60人。
他特別提到，從丹娜絲颱風及花蓮馬太鞍溪溢流災害救災工作發現，役男協助救災時必須要有「帶隊官」帶領役男來從事防救災工作，讓役男們有秩序、有規範的進行步驟式的防救災工作，同時在救災過程中能夠保護自己的身體安全。在兩次的救災經驗之後，體現到帶隊官的重要性，所以明年要培訓180名的帶隊官。相關師資的培養會請中央警察大學、警察專科學校、國防大學或相關大學共同來協助。
內政部次長馬士元補充，役政司的業務在這兩年有非常大的變化，過去替代役的工作相對單純，現在讓替代役有更多訓練、更多角色，主要是因為現在為高齡化社會，過去第一線防災依賴村里長，但因高齡化要自救有困難，必須要有足夠的人力投入基層，所以在訓練模組上面，可以看到替代役有很多改變，尤其在EMT-1、防災士的訓練。
