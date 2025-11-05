強化防疫拚開業！中市府督導市場豬肉攤特別清消 全力備戰復業安全

台中各市場持續落實環境清潔與消毒作業。（圖/台中市政府提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】因應非洲豬瘟防疫工作，台中市政府經濟發展局持續督導公有、民有市場等販售生鮮豬肉攤位，落實環境清潔與消毒作業，防堵疫情擴散，確保市場復業安全。今（5）日完成16處市場場域清消，明日將再執行34處市場清消作業，預計開業前完成全市50處市場清消任務。

局長張峯源至建國市場視察清消作業。（圖/台中市政府提供）

今日清消場域包含建國、第二、霧峰、清水第一、烏日、龍泉、豐原、東勢等市場，經濟發展局長張峯源親赴建國市場視察清消作業，以因應非洲豬瘟禁令解除，11月7日零時起恢復拍賣與屠宰，市府要求各市場於復業前完成清消作業，包含環境清潔、肉品營業器具消毒及垃圾妥善處理，以降低疫情傳播風險，保障市民健康。市場清消藥劑為採用防疫等級的消毒藥劑，適合環境與器具定氣消毒，確保環境衛生達標。

中市府督導市場豬肉攤強化清消。（圖/台中市政府提供）

另外，農業部已請各縣市養豬協會採登記秩序出豬方式，並依屠宰場實際量能進行總量管制，以穩定市場供應節奏。農業部將持續監控毛豬拍賣價格，啟動穩定價格相關機制，經發局也持續同步市場監控機制，每日查察豬肉價格及來源，針對市場價格異常進行了解，防止囤貨或哄抬行為，保障民眾消費權益。至於供應新鮮豬肉，預計於屠宰恢復後隔日，市場即可陸續供應新鮮豬肉，民眾就可買到新鮮的溫體豬肉。

攤商落實環境清潔與消毒。（圖/台中市政府提供）

張局長表示，加碼紓困補助金發放累積至第3天，已發放39處，共341攤位，發放總金額511.5萬元，除即時紓困外，經發局同步督導市場落實清潔消毒與安全管理，感謝各市場自治會及攤商積極配合。他強調，攤商是民生供應鏈重要一環，市府將持續協助復業準備，落實「拚開業、拚安全、拚生計」目標，讓民眾安心採買、攤商穩健營運，共同守住基層防疫陣線。