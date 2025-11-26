強化防衛韌性及不對稱作戰力預算 顧立雄：具備三大特色及七大目標

針對強化防衛韌性及不對稱作戰力預算，國防部長顧立雄強調，具備三大特色及七大目標。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德宣示新增1.25兆元國防特別預算。國防部長顧立雄今天（26日）表示，國防部編列「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」期程是自2026年至2033年，採購項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C5ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7項。

總統賴清德昨以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，宣布將提400億美元（約1.2兆台幣）國防特別預算案，捍衛台灣民主。總統府上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會說明預算編列。

顧立雄表示，我國正面臨空前未有的安全挑戰，國軍秉持以實力追求和平，備戰和不避戰，敢戰而不求戰的精神，殿定過去十年穩定之國防預算成長，以及檢視建軍備戰成果，規劃自2026年至2033年編列「強化靭性及不對稱戰力特別預算」，以建立可恃戰力守護國人安全。

顧立雄強調，國人都知道，台灣每天面對的是真實的危險，而且日益嚴峻。近年來，中國逐漸升級灰色地帶侵擾，併同軍事行動威懾，企圖改變既有秩序，更經常的以對台作戰為想定進行針對性軍演，以驗證攻台計劃。

顧立雄說，中國對我灰色地帶的襲擾已經合併軍事行動，對我展現多元的威懾，態樣包括應用海岸小艇滲透，駭客攻擊、海纜破壞，無人機侵擾、公務船越界執法、聯合戰備警巡，以及對臺的針對性軍演等等。企圖對我造成的影響，包括威脅邊境安全、癱瘓基礎設施以軍事系統、削弱對外的通信、製造軍事消耗、侵蝕主權，以製造低強度的衝突，並威脅國際航運人員穩定及糧食安全等等。

顧立雄提及，去年至今，中國已經舉行了聯合利劍2024系列，以及海峽雷霆2025A，其對我造人的影響在於形塑環臺的包圍態勢；擴大軍演的範圍，提高了由訓轉演、由演轉戰的風險。其威脅型態改變了壓縮台灣預警的時間。

至於預算編列，顧立雄表示，近十年國軍強化戰力，每年編列公務預算籌獲海馬士（HIMARS）多管火箭彈等武器，已經具備基本不對稱作戰能力；應對中共登島作戰，2022年編列海空戰力特別預算，籌獲天弓三型等裝備，提升演訓、防空、制海能力。而現在為了應對中共灰色地帶襲擾等新興威脅，規劃2026起編列「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」，籌獲防空反彈道、反裝甲飛彈武器裝備，以完備多域拒止能力，建構多層次防衛作戰體系。

在「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」方面，顧立雄說，期程是從2026年至2033年，預算上限框列為1.25兆元，編列目的在於爭取預算一次性配賦，確保資源穩定、集中，加速籌獲所需戰力；項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C5ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等七項。



