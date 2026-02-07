強化防衛韌性 《臺灣全民安全指引》臺南下營上帝廟宣講





為厚植全民面對災害與突發事件的應變能力，內政部今(7)日於台南市下營上帝廟舉辦《臺灣全民安全指引》宣講會。內政部長劉世芳、國家安全會議副秘書長林飛帆、台南市副市長姜淋煌全程參與，與現場約400位鄉親面對面交流，共同推動「平時有準備、臨危不亂」的韌性生活觀念。

副市長姜淋煌表示，城市治理的核心在於「風險管理防患未然」。面對地震、颱風等自然災害，以及日益猖獗的詐騙手段，市府已配合中央政策，順利完成《臺灣全民安全指引》的發送作業。今日宣講的重點是將手冊內容從「送到家」進一步推進到「看得懂、做得到、用得上」，讓防災包準備、基本急救與假訊息辨識等知能，轉化為家家戶戶必備的平安符。

廣告 廣告

姜淋煌指出，市府將持續整合民政、警政、消防及各區公所的橫向力量，並善用地方宗教場域如「下營上帝廟」的強大社區動員能量，讓安全宣導更貼近民眾日常。此外，針對防詐工作，姜副市長也特別叮嚀市民保持警覺，遇疑慮訊息務必「多查證、少轉傳」，並善用165反詐騙專線或110報案，守護自身財產安全。

本次宣講會由內政部長劉世芳、國安會副秘書長林飛帆及台南市政府警察局長林國清，分別就全民防災、社會安全韌性及識詐打詐等主題進行深度分享。姜副市長則呼籲市民將《臺灣全民安全指引》放置於家中顯眼處，從今日起與家人落實防災清單與聯絡機制，讓每個家庭都能「多一分準備、少一分損失」。

更多新聞推薦

● 春節假期國道易壅塞 高公局規劃11條替代道路