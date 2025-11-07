強化防諜與反詐意識 海巡北部分署「清淨藍海」活動深化守法觀念

122 名同仁齊聚學廉政 北部分署以多元課程打造廉能海巡。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】北部分署今（7）日下午舉辦今年最後一場「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導活動，為年度廉能教育計畫劃下完美句點。活動於第八岸巡隊會議室登場，共吸引 122 位同仁參與，展現海巡團隊重視法紀教育、防詐知能與風險辨識的高度意識。為強化同仁在工作及生活中面對法令、財務與保密挑戰的能力，活動特別邀請茗森法律事務所許育誠律師擔任主講人，並由海巡署政風室張友寧主任親臨指導，讓活動內容更具深度與完整性。

許育誠律師以務實、生動的方式剖析「海巡署常見違法案例、遠離五大陷阱廉政指引、財務風險案例、國安洩密、消費者債務清理條例、陸海空軍懲罰法修正」等六大主題，內容涵蓋法律責任、日常風險、保密規定以及個人財務管理的重要提醒。許律師更於現場提供法律諮詢，協助同仁了解自身權益與法律風險，讓宣導不只停留在概念，也能即時解決實務疑問。

為因應日益猖獗的詐騙手法，活動也邀請新竹市警察局刑事警察大隊郭韋廷組長進行反詐騙宣導，分享近期常見「投資詐騙」「假交友」「假冒機關」與「帳戶人頭化」等案例，強調 165 反詐騙專線能及時協助民眾查證。透過警方第一線觀察，同仁對詐騙態樣有更具體的認識，也能在執勤與生活中提高警覺。

課程結束後，北部分署播放由海洋委員會與海巡署共同製作的卡通短片《神鬼當鋪—公務機密篇》，以輕鬆幽默的方式提醒同仁維護公務機密的重要性；另播映與世新大學合作拍攝的微電影《不悔》，以真實故事改編，呈現洩密行為對個人與機關造成的深遠衝擊，讓參與同仁深受震撼，強化防諜、保密的核心觀念。

活動最後，由講師針對今年（114 年）7 月 22 日正式施行的《公益揭弊者保護法》做重點式解說，說明吹哨者保護機制、申訴管道與法定保障，鼓勵同仁在面對不法時勇於檢舉，並安心使用制度保障自身權益。

北部分署指出，受不法分子金錢誘惑、詐術利誘乃至美色陷阱影響的案例時有所聞，同仁若對法令不夠熟悉，也可能在無意間觸法或遭詐騙。今年北部分署在蘇澳、頭城、福隆、基隆、金山、淡水、竹圍、新竹等地共辦理 12 場法治教育宣導，累計 500 名同仁受益，有效提升海巡同仁的自我保護能力。

未來北部分署將持續推動法治教育深根化，透過案例分享、個別法律諮詢及多元宣導素材，協助同仁即時掌握法令變化、提升廉潔意識，共同打造廉能、友善、可信賴的海巡團隊，維護機關良好形象。(圖/海巡北部分署提供)