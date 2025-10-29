強化電力韌性的發展與商機 工研院號召跨域產業研討

全球AI技術加速各行業轉型步伐，同時也帶動用電需求增長，為此，完善的智慧化電網韌性不可或缺，不僅能穩定支撐產業用電，更可開啟新興商機。根據經濟部統計，二○二四年我國發電、輸電及配電機械業產值達一千一百九十五億元，創下歷年新高，顯示市場前景可期。為促進產業交流與技術創新，工研院攜手台灣電力與能源工程協會於二十九日舉辦「智慧電網×韌性未來：AI驅動之產業契機研討會」，邀集台電、台達電子、加雲聯網、工研院等專家，共同探討電網韌性強化的技術與商機，即在天災情境中，如何透過緊急電力供應系統維持通訊與網路運作，確保關鍵基礎設施的穩定。

工研院綠能與環境研究所長劉志文二十九日表示，面對AI技術快速發展所帶來的龐大電力需求與挑戰，工研院已運用虛實整合的研發能量，推動多項關鍵技術，並已有具體應用與產業化成果。