強化青少年法治意識 士林分署「仿真拍賣」教識詐防毒

〔記者劉詠韻／台北報導〕為強化青少年對反毒、防詐的警覺與法治意識，法務部行政執行署士林分署昨至南港高工舉行「校園反毒．防詐暨仿真拍賣」宣導，並特別以劇場短劇、拍賣模擬結合法治教育，引導學生建立正確法治觀念。士林分署長吳廣莉表示，期待透過更貼近校園的方式，讓青年提升自我保護能力，同時更理解行政執行機關的實務運作。

士林分署指出，活動以同仁自編自演的短劇〈假拍賣‧真詐騙〉揭開序幕，劇情以輕鬆幽默、貼近日常的方式呈現常見拍賣詐欺手法，帶領學生拆解詐騙套路、掌握識詐關鍵。現場反應熱烈，不少學生驚訝表示「原來詐騙也會偽裝成拍賣形式」，對生動劇情留下深刻印象；接著則由行政執行官以「守護青春、遠離毒害」為題，說明毒品偽裝的常見方式、辨識重點與拒毒技巧，協助學生建立正確防毒觀念。

其中，壓軸的「動產仿真拍賣會」最受學生期待，流程全程比照「123聯合拍賣會」，讓學生親自擔任拍賣官與競標者，體驗動產拍賣實況。透過角色扮演與操作練習，學生在寓教於樂中感受拍賣緊張與趣味，讓抽象的法律程序變得具體易懂。南港高工師生表示，課程兼具知識性、實用性與娛樂性，是少見的深度法治教育活動。

士林分署表示，未來將持續深化校園法治教育，擴大與學校合作，讓更多青年具備辨識風險與應對能力，共同打造安全無虞的成長環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

