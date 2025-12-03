強化青年競爭力 侯友宜：助青年接軌職場、市場、國際社會





新北市政府青年局今（3）日於市政會議進行專案報告，邱兆梅局長分享青年局近期成果，並提出三大青年政策主軸，包含打造AI人才孵化器、擴大青年創意導入城市、強化國際連結與公民外交，協助新北115萬名青年接軌職場、接軌市場、接軌國際社會。

侯友宜市長強調，青年不是需要被照顧的弱勢，而是推動城市前進的力量；投資青年，就是投資新北的下一個十年。市長邀請新北市政府各局處共同合作，將青年人群視為城市的重要夥伴，打造一座讓年輕人願意留下來實現夢想的幸福城市。

青年局長邱兆梅表示，青年局以「科技青年、藝文青年、社會青年」三大族群為核心，提供創業輔導、職涯發展、公共參與等多面向支持，翻轉過去「服務青年」的策略模式，改以投資青年、邀請青年「服務城市」，讓新北青年的創意落地，成為推動城市成長的重要力量。

邱兆梅說，青年局以「AI人才孵化器」為定位，於全台首先開設AI課程，積極培養青年進入職場的AI即戰力。今年更領先全台，開辦NVIDIA、AWS等國際大廠的官方認證證照課程，幫助青年接軌AI產業的最新趨勢與專業技能，迄今已協助370人取得國際證照。

另為了打破地域限制，也針對當前產業人才需求推出免費線上課程，透過新北市青年局YouTube頻道上線，內容包含AI、數位工具、職場寫作課等，目前上架近50集節目。為了協助青年提前體驗職場，今年亦新增「新北青年實習專區」，與新北市經發局合作，將新北企業的實習職缺統整提供，助青年順利接軌職場。

此外，青年局與美國在台協會（AIT）多次攜手合作，不僅在新北市青職基地設立新北首座「美國資料專區」，提供豐富的美國文化、社會、歷史等書籍，並由美方提供美國文化講座與外交事務課程，吸引上百人參與，成功為新北青年打造與世界接軌的學習與交流平台。

