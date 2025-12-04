強化非洲豬瘟防疫韌性 116年起全面禁廚餘養豬

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院今（4）日正式拍板，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型，強化非洲豬瘟防疫韌性。

為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在114年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。在經跨部會聯合檢查合格，才可在115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘，基於防疫風險全面禁止使用。

農業部說，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

行政院長卓榮泰表示，今年10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，感謝各部會及各地方政府近日來共同努力，以最高標準防範疫情再度入侵。該案須達到「防疫第一、去化無虞、輔導轉型、循環利用」等4項要求，請環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等符合規範廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

卓揆責成農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限115年12月31日如期完成。

卓揆請環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，也請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。

此外，卓揆也責成教育部、衛福部、農業部及環境部等各部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量；同時也請各縣市政府合力面對未來可能的焚化廠歲修或突發狀況，發揮區域聯防功能，共同面對各項後續工作，並請環境部協助各縣市做好區域聯防工作。