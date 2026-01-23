強化飛安！ 韓國5大航空26日起「機內禁用行動電源」

包含大韓航空（Korean Air）在內5家韓籍航空，自26日起禁止在機艙內使用行動電源。（資料畫面）

大韓航空（Korean Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）等5家韓國航空公司今（23日）宣布，自26日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源。根據新規，行動電源雖可隨身攜帶上機，但必須置於前方座椅置物袋、前座下方或乘客隨手可及之處，嚴禁放入座位上方的行李架，以確保發生狀況時能夠即時處理。

根據《韓聯社》報導，大韓航空、韓亞航空、真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）、首爾航空（Air Seoul）等5家韓籍航空，自26日起，所有國內線和國際線班機內，全面禁止使用行動電源為手機、平板、筆電、相機等電子設備充電。

在攜帶規範部分，符合標準的行動電源仍可隨身帶上飛機，但必須遵守規定，包括容量必須在100Wh以下，每人最多帶5個；此外，旅客在登機前，也須將充電孔處黏貼絕緣膠帶，或將行動電源放入密封袋中保存。

新規要求，行動電源必須存放於乘客隨手可及的位置，如前方座椅置物袋、前座下方，並嚴禁放入座位上方行李架。主要考量在於，一旦設備發生過熱或冒煙等異常，乘客或空服員能在第一時間即時處置，以防釀成重大飛安事故。





