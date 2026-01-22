強化食安執法量能 嘉義縣衛生局舉辦食品安全稽查共識營

嘉義縣衛生局辦理食品安全稽查共識營，透過教育訓練與實務交流，凝聚執法共識，全面提升食品安全稽查量能。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為持續強化食品安全執法量能，嘉義縣衛生局今（22）日辦理「115年食品安全稽查共識營」，邀集縣府衛生局及各鄉鎮市衛生所第一線食品稽查人員參與，由衛生局長趙紋華親自授課，分享食品中毒預防、危機管理與應變實務經驗，並邀請衛生福利部食品藥物管理署派員講授最新食品法規，透過實務交流與經驗傳承，凝聚稽查共識、統一執法標準。

趙紋華指出，食品安全是一項長期且需要全民共同投入的工作，回顧近十多年來多起重大食安事件，顯示風險管理已成為食品安全防護的關鍵核心。唯有從源頭掌握風險、即時應變，才能有效降低食品安全事件對社會的衝擊。

廣告 廣告

課程中特別分享預防食品中毒的三大核心概念，包括「風險評估、風險管理、風險溝通」，並結合實際案例說明危機處理重點。趙紋華強調，食品稽查人員是食安把關的第一道防線，除須具備完整的法規專業知識外，更要兼顧執法效率、公平性與公信力，確保政策落實到位，讓民眾對政府食安治理建立信心。

本次共識營也邀請衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心派員擔任講師，解析最新食品法規趨勢與常見高風險違規態樣，並透過實際稽查案例，說明查核重點與執法判斷原則，藉由案例導向與雙向交流，協助稽查人員釐清執法疑義，全面提升稽查品質與一致性。

趙紋華表示，隨著全球化發展、氣候變遷及飲食型態日趨多元，食品供應鏈風險愈加複雜，衛生局將持續推動系統化教育訓練，強化稽查團隊專業能力，並透過中央與地方的密切合作，將訓練成果落實於日常稽查工作中，全方位建構食品安全防護網，朝向「最嘉食安、呷放心」的目標邁進。