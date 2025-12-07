強化馬太鞍溪堰塞湖監督預警功能 林保署增設微地動儀

花蓮分署指出，此次微地動儀的架設則為強化監測網的最新進展。林保署提供



馬太鞍溪堰塞湖先前發生溢流，重創花蓮光復鄉，農業處林保署表示，為提升馬太鞍溪堰塞湖的監測預警效能，今日（12/7）已在內政部空勤總隊直升機的支援下，由國立陽明交通大學趙韋安副教授專家團隊，飛抵堰塞湖南岸約一公里處坡面架設微地動儀，提升堰塞湖周邊坡地崩塌與水流變化監測效能。

花蓮分署指出，此次微地動儀的架設則為強化監測網的最新進展。林保署提供

農業處林保署花蓮分署今日發布訊息指出，為提升馬太鞍溪堰塞湖的監測預警效能，內政部空勤總隊直升機於清晨6時30分起飛執行吊掛運輸，上午9時45分將陽明交大副教授趙韋安等4名負責安裝的專業人員接回，順利完成任務。

林保署表示，微地動監測儀能夠全天候運作，不受天候影響，主要用途為偵測崩塌產生的地動訊號，可及時偵測坡面崩塌、捕捉潰決水流所造成的震動，能幫助研判崩塌是否阻塞河道與是否發生溢流跡象，搭配下游既有的微地動站，可形成更完整的潰決洪水預警系統，並有效提升堰塞湖壩體及周邊坡面變化的監測預警功能。

馬太鞍堰塞湖最早由趙韋安副教授團隊於7月21日偵測到大規模山崩訊號，是首個發現此地形變動的研究團隊，其後也持續協助調查與監測。林保署提供

馬太鞍溪堰塞湖最早是由陽明交大趙韋安副教授實驗室於7月21日偵測到大規模山崩訊號，為首位發現此一重大地形變動的團隊，其後亦協助調查與監測，此次微地動儀的架設，則是強化監測網的最新進展。

目前馬太鞍溪堰塞湖水量約29.1萬立方公尺，面積約8公頃，自今年9月23日潰決以來，水位已下降約133公尺，現階段溢流口保持平穩狀況，不過左岸仍有約1億立方公尺土砂堆置於坡面，未來若遇地震或豪雨，仍存在邊坡滑動並再次阻塞河道的潛在風險。

林保署表示，為強化堰塞湖監測及預警功能，今天由空勤總隊直升機支援，載送陽明交通大學專家團隊飛抵馬太鞍溪堰塞湖南岸約1公里處坡面架設微地動儀。林保署提供

花蓮分署補充，目前上游河道至堰塞湖區水流正常，並未發現異常，未來將持續以及時監測、現地巡查與資料分析相互整合，機動調整風險管理策略，並和水利署密切合作，共同守護下游安全。

