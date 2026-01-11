強化體質 銀行保險2025年發債增資衝4324億元

（中央社記者蘇思云台北11日電）為強化體質，銀行業與保險業2025年積極增資發債合計達新台幣4324.78億元。金管會統計顯示，銀行業2025年增資發債達2306億元，保險業則為2018.78億元，其中，壽險業為因應接軌新一代清償能力制度，2025年全年發債增資規模達2017.5億元，單年度創壽險業次高。

根據金管會資料，銀行業2025年增資發債達2306億元，分別為8家銀行辦理現金增資323億元，以及25家國銀發債1983億元。

廣告 廣告

金管會銀行局副局長張嘉魁分析，現增發債規模兩者皆較2024年增加，主要因銀行持續拓展業務，希望充實營運資金、提升資本適足率，發債部分有一些是因舊債到期償還所需，也有部分業者是配合政策發行永續金融相關債券。

觀察2025年現增規模前5大銀行，分別為兆豐銀142億元、遠銀53億、連線銀行50億元、三信銀行20億元與台中銀19億元；發債規模前5名，則為中信銀472億元、土銀286億元、輸銀253億元、滙豐銀行（台灣）173億元以及北富銀132億元。

壽險業2026年將接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），業者近年積極發債強化資本。觀察金管會歷年統計，壽險業歷年增資加上發債總金額，2022年達587億元，2023年增至1235.3億元，2024年2180.8億元創下歷年新高。

保險業2025年增資發債達2018.78億元，最主要是壽險業2017.5億元，產險業現增僅1.28億元。

金管會保險局主秘古坤榮指出，2025年5家壽險現金增資250.5億元，6家壽險發債規模1767億元，規模合計2017.5億元。

古坤榮指出，壽險業近年增資金額普遍較高，主要是因為希望強化財務結構、充實自有資本，因應外在全球經濟變化，以順利在今年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）與新一代清償能力制度（TW-ICS）。

統計2025年現增規模前5大壽險，分別為台銀人壽140億元、新光人壽70億元、元大人壽20億元、三商壽10.5億元與第一金人壽10億元；至於發債規模前5名，依序為富邦人壽790億元、南山人壽391億元、台灣人壽239.3億元、三商壽175.3億元與新光人壽118億元。

至於產險業2023年現增530.9億元，2024年減為47.7億元，2025年更縮小到1.28億元。

古坤榮分析，產險業先前因防疫險虧損，導致2022年、2023年增資金額較多，多家產險陸續增資後，已改善財務狀況，因此，產險業今年僅法國巴黎人壽現增1.28億元。（編輯：黃國倫）1150111