強化高市水資源永續與防災 陳其邁指示續增滯洪設施

高雄市長陳其邁於今(六)日主持市政會議，首先由水利局進行「一一四年度及一一五年度重大水利建設報告 」，該報告指出，陳其邁市長任內投入易淹水區域及排水瓶頸改善經費約九十二億元，迄今已陸續完成多處易淹地區排水改善，並完成楠梓區廣昌等十一座滯洪池，增加滯洪量一百二十六萬噸， 總滯洪量達五百一十三萬噸，有效降低淹水風險。(見圖)

水利局今(六)日說明，一一五年預計可增加五座滯洪池，從二十六座增加至三十一座，總滯洪量可提升至五百七十八萬噸，有效降低淹水風險；陳其邁於會中指示，請水利局持續辦理相關排水改善工程，由北高雄至南高雄並拓及沿海地區，全面強化排水系統，打造更安全、更具韌性的高雄。

水利局進一步表示，楠梓、橋頭再生水廠為產業用水韌性關鍵計畫，楠梓廠已於一一四年開工，橋頭廠預計一一五年供水三萬噸、一一六年擴增至三.五萬噸。陳其邁責請水利局務必如期如質完成，落實水資源再生永續治理，另針對河岸景觀及水質改善也請持續推動，打造民眾親水空間。

最後，為迎接即將到來的春節假期，陳其邁於會中提醒相關局處，加強改善高雄市重要入口閘道及聯外道路景觀，並著重植栽修剪品質及道路附屬設施之維護；另外，針對高雄市各大風景區亦請加強巡檢及清潔維護，同時完成各項治安、交通整備工作。及契稅申報異動通知；也可以自然人憑證、行動自然人憑證或已註冊健保卡等憑證驗證登入，透過地方稅網路申報作業線上申辦，輕鬆在家上網申請，歡迎多加利用。