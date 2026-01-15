強化高樓及化學火災應變 竹縣春節災防演習登場

新竹縣政府消防局第一大隊在台元科技園區辦理春節期間救災救護勤務演習。





為強化高科技廠房救災戰力，新竹縣政府消防局第一大隊14日在台元科技園區舉辦115年度春節期間救災救護勤務演習，消防局希望藉由平時演練執行防災減災的工作，加強廠區自衛消防編組及災害搶救能力。

縣府消防局長陳中振表示，這場演練情境設定為台元科技園區因規模5級淺層地震造成化學桶掉落地面造成洩漏，又因電線走火引發4樓火災，防火管理人迅速啟動自衛消防編組，進行滅火行動及人員疏散。但現場建築物火勢擴大且冒出大量濃煙，對人命及財產造成重大威脅，由勤務指揮科接獲報案，立即指派轄區各式救災車輛、裝備、器具及轄內警義消人力進行火災搶救實兵演練。

局長陳中振指出，現場規劃多位民眾受困情境，展現消防員面對多名患者狀況下，如何快速進行傷患搶救、緊急處置及安排後送急救醫院事宜，演練過程中包括鐵捲門破壞、美式梯人命救助、雲梯車救援、大隊指揮中心成立、電動車救援及無人機空勘回傳災情等各項搶救戰術運用，展現實兵演練成果。

演練總共動員人員128名(消防人員57名、義消人員34名、救護義消人員8名、婦女防火宣導隊6名、警察、環保、北區環境事故專業技術小組及事業單位23人)、各式車輛21輛。此外，本次也出動全國最高74公尺雲梯車、消防機器人及義消無人機隊，進行受困人員快速脫困、遠距遙控射水及火災現場空勘任務，發揮科技化救災效能並提升救援效率。科技工廠救災作為有別於一般住宅火警搶救，亟需大量人力、裝備，故透過實地演練，將工廠火警搶救過程真實呈現，也提供救災人員經驗的累積。



