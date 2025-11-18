強化高齡行人夜間安全 竹市警局深入社區宣導 發反光帽

新竹市政府持續推動行人交通安全工作，除了積極改善人行道、優化通學步道及導入科技執法，落實「人本交通、停讓文化」外，亦特別關注長者的夜間行走安全。為此，市府購置一千頂高反光「三折帽」，由警察局深入各社區照顧關懷據點辦理交通安全宣導，並於活動現場發放予長者。希望透過這項兼具實用性與辨識度的反光用品，提高長者夜間外出的能見度，降低事故風險，讓市民在夜間行走時更加安心。（見圖）

新竹代理市長邱臣遠十八日表示，守護長者行的安全是市府責無旁貸的職責，市府團隊持續致力打造安全、友善的交通環境，讓長輩能安心外出、平安返家。除了硬體改善與科技執法，提升市民的交通安全觀念同樣重要。透過警察局深入社區宣導，並結合反光三折帽的發放，希望能有效提升高齡行人的夜間能見度，降低事故風險。

新竹市警察局表示，根據統計資料顯示，一一三年全年新竹市A1類交通事故共二十六件、造成二十六人死亡，其中行人十二人，六十五歲以上長者占九人；一一四年度截至目前止，A1類交通事故共十八件、二十三人死亡，其中行人三人，全數為六十五歲以上長者。雖然整體事故數據呈現下降趨勢，但高齡行人仍是交通安全中最需要關注與保護的族群，顯示長者夜間外出安全仍不能掉以輕心。

新竹市警察局說明，透過與民政處、社會處及各社區據點合作，由員警深入社區照顧關懷據點，透過「宣導+反光三折帽發放」的雙軌方式強化長者的安全防護觀念。並向長輩講解「停、看、聽」以及「走斑馬線」等交通安全守則，協助建立高齡者正確的交通安全觀念。同時也將持續推動高齡交通安全教育，提升長者外出時的自我防護能力。

新竹市警察局呼籲，駕駛人行經路口應「減速慢行、禮讓行人」，共同營造友善且安全的高齡用路環境，守護每一位長者平安出門、安心返家。