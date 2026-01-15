強化黨中央與立院溝通 楊永明、蔡明忠任藍營政策會副執行長

國民黨於今（15）日正式對外發布最新人事安排，宣布聘任前國安會副秘書長楊永明以及候任不分區立委、現任黨醫療委員會主委蔡明忠，雙雙出任國民黨政策會副執行長一職。此項人事調整旨在借重兩人在不同領域的專業背景，協助黨務運作及政策研擬。

楊永明將擔任國民黨政策會副執行長。（圖／楊永明臉書）

根據國民黨發布的資訊顯示，楊永明甫於去（2025）年12月初接任國民黨智庫董事職務，昨日再進一步獲聘為政策會副執行長，身負多重重任。此次人事案中，同時獲聘的蔡明忠除了長期擔任國民黨醫療委員會主委外，身分亦為即將上任的候任不分區立法委員。

蔡明忠將擔任國民黨政策會副執行長。（圖／蔡明忠臉書）

國民黨政策會長期扮演黨中央與立法院黨團之間橫向聯繫的重要橋樑。在過去的體制下，國民黨立法院黨團的大黨鞭即擔任政策會執行長；隨後黨團運作改為總召集人制度，目前的政策會執行長由立法院黨團總召傅崐萁擔任，負責統籌相關政策推動與協調工作。

