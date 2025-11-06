強化黨中央與立院黨團溝通 鄭麗文延攬前黨團主任接黨主席辦公室主任

立院國民黨團前主任、現任黨籍立委許宇甄辦公室主任沈建億。截自沈建億臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，與立法院黨團互動受關注。知情人士指出，鄭已著手延攬立院國民黨團前主任、現任黨籍立委許宇甄辦公室主任沈建億接任黨主席辦公室主任。據指出，鄭已完成徵詢，目前就看許是否願點頭「借將」。

據了解，沈建億未來將以與黨團有聯繫的政策會或智庫副執行長身分，兼任黨主席辦公室主任，未來除將協助鄭處理主席辦公室庶務，提供政治分析意見外，也會成鄭與立院黨團互動最核心分身與溝通管道。

熟悉鄭麗文的前立委表示，鄭2021任立院國民黨團書記長時，沈建億就是當時的黨團辦公室主任，沈對政治圈與國會運作非常熟悉，是非常資深幕僚，若確定接任鄭主席辦公室主任，將有助於黨中央與黨團聯繫、與立委溝通。

該前立委分析，在野黨的運作重心就是立院黨團、執政縣市長、非執政縣市議長與中常會4個軸線，長期在立院任職的沈建億，會比較知道立委們在想什麼，沈接任主席辦公室主任，也可提升鄭麗文與黨團溝通與理解速度。

知情人士則分析，沈建億不僅曾任黨團辦公室主任，目前服務的許宇甄辦公室還屬黨前主席朱立倫嫡系、雲林張家系統，這3個系統於黨主席選舉期間，均非支持鄭麗文，鄭延攬沈，也應有一定程度對此3系統遞橄欖枝意義。

附帶一提，鄭麗文競選黨主席時遭爆補繳公職分攤金爭議，其中鄭營以認養黨團助理扣抵方案回應，背後「認養黨團助理」案推手正是沈建億，當時的初衷是為黨團助理加薪尋找財源。

