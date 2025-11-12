強化黨員論述能力 鄭麗文宣布兼任革實院長「親自授課」

鄭麗文主持就任後的首次中常會，會中通過由鄭麗文親自兼任「革命實踐研究院」院長。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨主席鄭麗文今天（12日）主持就任後的首次中常會，會中通過一級主管人事案，鄭麗文將親自兼任「革命實踐研究院」的院長，秉持國民黨創辦革實院的精神，希望重拾核心理念與中心思想，強化所有黨員的論述能力。

鄭麗文表示，從她上任以來，來自四面八方積極主動返回國民黨大家庭或新入黨的好朋友，未來所有新進黨員都能邀請到革實院上課，並由她親自授課。希望革實院能重新替國民黨黨員受訓，理解中心思想如何與時俱進；並和現實環境充分結合，讓每個黨員都能在各自領域及人際網絡裡，成為國民黨所代表的價值及思想最重要的傳播者，贏得更多人認同。

鄭麗文強調，國民黨還有許多工作要進行，感謝大家在這樣艱難的時刻願意投入黨務工作；也感謝中常委過去這段時間對國民黨的支持，希望未來能夠並肩作戰、團結一致，贏得2026年選舉、2028年順利完成政黨輪替、重返執政。（張柏仲報導）