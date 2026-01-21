強化5G布局！光寶科宣布以每股54元收購宇智網通

光寶科（2301）今（21）日晚間召開重大訊息說明會，董事會通過將以每股新台幣54元價格，公開收購宇智網通（6470）已發行的普通股。光寶此舉除鞏固AI運算與5G+網路基礎建設的領先地位，亦試圖透過兩強資源整合，切入正蓬勃發展的邊緣運算與北美固定無線接入（FWA）市場 。

光寶科董事長宋明峰表示，透過與宇智網通結盟，可整合雙方產品線與資源，並持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，及早布局因應AI驅動的網路創新。

廣告 廣告

根據收購計畫，光寶預定最低收購數量為7,538,820股，約佔宇智已發行股份的20%，而最高收購上限則設定在37,694,100股，即追求最高100%的股權收購。本次公開收購期間定於2026年1月23日起至3月12日止，只要實際應賣股數達到最低門檻，收購條件即告成就。這場收購案背後，揭示了光寶試圖從核心的電源管理與光電半導體實力，全面延伸至次世代通訊技術的戰略野心。

光寶指出，隨著資料中心持續擴張，AI應用與邊緣運算的需求正以前所未有的速度激增，同步推升了行動網路流量。在這樣的趨勢下，固定無線接入（FWA）與AI優化的無線接取網路（AI-RAN）成為確保高品質、低延遲連接的關鍵技術。而宇智網通長期深耕北美市場，擁有經驗豐富的研發團隊與電信生態系合作關係，其產品組合正好能補強光寶在路由器、交換機與小型基站之外的戰略缺口。

宋明峰對於此次結盟展現高度信心，他表示，透過與宇智網通結盟，整合雙方產品線與資源，「我們將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，及早布局因應AI驅動的網路創新」，並強調，這項布局將使光寶能更有效地掌握邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。

宇智網通董事長袁允中也對此表示樂觀，期許透過與光寶的資源整合，加速實現產品創新與次世代技術突破。他也指出，「在快速演進的AI浪潮中，持續以全球視野打造可持續成長的競爭優勢，為5G+未來創造更多可能。」

更多風傳媒報導

