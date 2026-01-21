強化5G+次世代網通技術 光寶科宣布溢價公開收購宇智網通

光寶科技總經理邱森彬(中)、光寶科智能生活事業部總經理江鴻翔 (右)、光寶科財務長林建忠(左)。光寶提供



光寶科(2301）今（21）宣布，董事會通過以每股現金54元公開收購宇智網通(6470)，預定最低收購數量為 7,538,820 股（約佔宇智網通已發行股份 20%），以37,694,100股為最高收購數量(約佔宇智網通已發行股份100%)，公開收購期間自1月23日起至3月12日 止。以宇智網通今天收盤45.35元計算，溢價率為19%。

光寶科表示，透過宇智網通 FWA(固定無線接入)產品、技術、人才，以及其經驗豐富的研發團隊，光寶將進一步提供更完整的 5G+ 連接產品組合，涵蓋路由器(routers)、交換機(switches)、小型基站(AIO)及固定無線接入 (FWA)。宇智網通的產品能力與客戶資源並加速光寶市場拓展，綜效可期。

光寶科表示，隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算和AI 應用需求，行動網路流量亦同步迅速成長。在此趨勢下，固定無線接入 FWA（Fixed Wireless Access）與 AI優化的無線接取網路(Radio Access Network)為重要的關鍵技術，再大規模部署下可維持可靠、低延遲的端到端連接能力。

在雙方合作洽談過程中，宇智網通董事長袁允中期許透過與光寶科技的結盟，整合彼此資源和團隊，加速實現產品創新與次世代技術突破，為5G+未來創造更多可能。

展望未來，宇智網通為光寶在 5G+ 次世代的網路通訊市場提供先行布局的策略優勢，能以更佳的能力和定位掌握 FWA成長、AI 驅動的行動通訊優化（如 AI-RAN）、及邊緣運算等趨勢所帶來的新應用機會。

光寶科技董事長宋明峰表示，透過與宇智網通結盟，整合雙方產品線與資源，將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，及早布局因應 AI 驅動的網路創新、AI應用和邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。

