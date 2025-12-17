強化AI人才培育 臺北大學AI跨域創新基地揭牌
【記者張嘉誠／綜合報導】
AI時代大崛起，關於AI的應用已經普及到社會各面向，為了強化AI的運算速度，算力中心的規劃與建置已成為AI浪潮的大勢所趨，與時俱進的臺北大學早透過AI的科技推及於各個領域的應用，展現出AI的跨域特性，因應人工智慧浪潮與跨域人才需求，臺北大學正式啟用「AI 跨域創新基地」，12月17日由校長林道通主持揭牌儀式，宣示臺北大學將會積極的在各領域應用，進行跨域整合。
校長林道通表示，AI跨域創新基地的建置，對臺北大學具有三項深遠意義，首先在於提升教學品質與學習成效。以強大的GPU運算能力，支援更多實務導向與跨域整合的教學模式，有效縮短學用落差。第二則是強化學生競爭力與就業優勢，讓每位學生都具備AI實作能力，掌握企業最重視的資料分析與智能應用技能。最後則是促進教師專業發展與研究能量。透過穩定的運算環境，協助教師投入跨領域研究，進一步放大學術成果與社會影響力。
林道通指出，除了硬體建置，臺北大學亦同步強化AI素養，於2025年下半年正式加入由台灣人工智慧學校基金會與Meta共同推動的「好好用AI」素養計畫，並與臺灣師範大學教育研究與創新中心合作推動「數位與人工智慧導入大學教學社群」，強調「責任與創新同行」的AI教育精神。
臺北大學資訊中心主任汪志堅特聘教授表示，AI浪潮的應用範圍廣大，例如AI可以跨域的在自然科學，利用AI來預測海水的水溫，這可用於颱風等氣候變化的前期預測。AI也可以用來來聽懂語言障礙者的發音，讓語言障礙者可以很容易的跟人溝通，本來語障人士的發音不夠清楚，不易聽懂，但讓AI來學習，就有可能轉譯為一般人聽懂的話，這將是很大的進步。
汪志堅主任指出，林道通校長相當支持與認同陪運AI 跨領域人才的重要性，「AI跨域創新基地」的揭牌，宣示校方在AI教育、數位轉型與永續發展三大方向的具體布局，同步也開啟基地未來在教學、研究與產學合作上的關鍵角色。
汪志堅主任說，臺北大學透過高效能AI教室的啟用，除引入強大GPU運算能力，為臺北大學師生提供了模型訓練、影像辨識與大數據分析的堅實基礎，未來將成為跨領域AI教學與實作的重要樞紐，持續結合 ESG 與責任治理，打造具創新力與社會影響力的永續 AI 校園生態系。
教務長陳婉琪說，目前全校已開設多門AI與資料分析相關課程，涵蓋資訊、管理、社會科學與人文應用等領域。AI跨域創新基地啟用後，將優先支援AI、資料分析、影像辨識、生成式AI等實作課程，預期可大幅提升學生「做中學」的實務能力，並作為跨院課程、專題研究與教師教學創新的共同平台。
林道通校長強調，未來，臺北大學將以AI跨域創新基地為核心，持續深化課程、研究、產學與國際合作，打造兼具創新力、永續力與社會影響力的校園AI生態系。
