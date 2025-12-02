強化AI供應鏈 輝達628億元入股新思

AI大廠輝達1日宣布斥資20億美元（約新台幣628億元），購入電子設計自動化大廠新思科技（Synopsys）的普通股，作為擴大AI應用的夥伴，該合作主要目的在於加強AI工程的解決方案。

輝達創辦人黃仁勳強調，這是非常重大的合作，更是歷經一場從CPU上運行的經典通用運算，轉變為在GPU上加速運算的平台轉移。

輝達指出，從半導體產業到航太、汽車等工業領域，研發團隊都面對著日益複雜的工作流程、成本以及時間壓力，因此與新思的合作將會整合輝達在AI、加速運算的優勢，加上新思的工程解決方案，協助研發團隊以更精準、快速、低成本的方式進行設計、模擬相關產品。

黃仁勳表示，透過Cuda GPU的加速運算正在徹底改變設計領域，從原子到電晶體，晶片到完整的系統，雙方的合作將重新定義工程以及設計的程序，從CPU上運行的通用運算，轉為GPU上運行的加速運算，而既有的運算方式仍會存在，只是未來會慢慢轉向新的加速運算。

輝達今年已經宣布多件重大投資案，包括與OpenAI高達千億美元的投資意向，對英特爾策略性投資50億美元以及與多家AI新創公司都有有各式不同的合作方式，以加速AI應用的普及。

業界認為，輝達投資新思主要是希望讓AI的觸角完全伸入工業、製造端，因為新思是目前EDA以及矽智財的指標性企業，但這只是開頭，未來一定有更多EDA廠會跟輝達合作。

輝達則強調，舊有的運算方式當然會繼續存在，但世界正在轉向新的運算方式，此次合作沒有排他性，雙方未來可以與更多自動化生態系夥伴合作，為工程、設計領域創造更多的成長機會。