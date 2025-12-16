強化AI應用發展 南市府與業者簽MOU

南市長黃偉哲見證經發局長張婷媛與獵戶科技執行長柯承佑簽署合作備忘錄，雙方將攜手深化AI科技產業領域合作。（記者李嘉祥攝）

人工智慧AI產業快速發展，臺南市政府經濟發展局長張婷媛十六日在市長黃偉哲見證下，與具備次世代科技、空間位置感知及智慧城市研究專業的獵戶科技公司執行長柯承佑簽署合作備忘錄MOU，正式宣告雙方攜手深化AI科技產業領域合作，為臺南智慧城市發展再添新動能。

黃偉哲市長表示，科技實力是台灣重要優勢，獵戶科技成功取得國際指標性的新加坡樟宜機場專案，負責建置高密度人流環境下的旅客定位與導航系統，顯示技術獲得國際頂級機場認可，期盼透過獵戶科技國際級技術導入臺南公共服務場域，協助身心障礙者及行動不便族群，也感謝獵戶科技選擇臺南作為應用方案的試驗場域，展現人本關懷示範意義，市府會持續扮演創新科技實證基地角色，期待更多優秀團隊將世界級技術於臺南落地應用。

張婷媛局長指出，臺南積極推展AI領域、智慧城市及機器人聚落，從沙崙智慧園區起步，引入智慧綠能示範場域、智慧共桿、AI產業專區，協助AI相關技術發展、實證、落地，具備完整科技產業聚落與人才資源，吸引半導體產業、IC設計、資安、資訊場插旗臺南。

張婷媛局長強調，未來招商團隊將持續推動AI產業化、產業AI化，協助業者於臺南發展相關技術，並藉由親商、安商措施協助企業安心投資及量產，鼓勵國內外優秀Al領域技術及服務導入臺南，活化經濟及創造就業機會，公私協力共創最大經濟效益。