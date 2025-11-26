強化AI轉型！惠普宣布2028年前裁員6000人 3年省下325億

惠普宣布裁員4000至6000人。（圖／達志／美聯社）

電腦大廠惠普公司（HP Inc.）近日宣布，為加速企業重整與導入人工智慧（AI）應用，預計在2028財年之前全球裁減約4000至6000名員工。執行長洛瑞斯（Enrique Lores）指出，這項精簡措施主要影響產品開發、內部營運與客戶支援團隊，預計三年內可為公司節省約10億美元（約新台幣325億元）營運成本。

根據外媒報導，洛瑞斯強調，惠普將藉由AI技術重塑產品設計與客服流程，以提高效率與市場競爭力。今年2月公司已展開首波裁員，當時解雇約1000至2000名員工。據統計，截至10月31日止的第四季，AI電腦（AI-enabled PC）出貨量已占整體出貨超過三成，顯示市場需求穩定增長。

不過隨著資料中心需求帶動全球記憶體晶片價格飆升，摩根士丹利分析師警告，包括惠普、戴爾（Dell）與宏碁（Acer）等品牌恐面臨成本壓力。洛瑞斯表示，預期2026財年下半年將受到晶片漲價影響，但公司已備妥上半年庫存，並將採取控管策略，例如與低價供應商合作、減少記憶體配置與適度調整售價等。

在財務展望方面，惠普預估2026財年調整後每股盈餘（EPS）將落在2.90至3.20美元間，略低於市場平均預期的3.33美元。第四季營收則達146.4億美元，優於分析師預估的144.8億美元。

整體而言，惠普此波裁員與轉型行動不僅反映其面對AI浪潮的積極佈局，也揭示全球科技產業正面臨人力與供應鏈雙重調整的壓力。

