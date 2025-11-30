強吻案服刑將滿！朱學恒「表現良好」獲縮刑 預計明日出獄
名嘴朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11月定讞，今年1月24日主動提前到北檢報到入監。據了解，朱學恒在台北監獄服刑期間表現良好，經評估後獲得縮刑，預計將在明（1）日提前出獄。
案發於民國111年8月6日，朱學恒邀鍾沛君在台北市某餐廳聚餐時，竟在對方未同意的情況下連續兩度強吻得逞。台北地檢署認定行為已構成強制猥褻，依法提起公訴。
一審台北地院依強制猥褻罪判朱學恒1年2月徒刑；二審台灣高等法院改判為11月，檢辯雙方皆未上訴，全案確定。原訂入監日期為今年2月4日，朱學恒則提前於1月24日自行到北檢執行科報到入獄。
此外，鍾沛君並提起民事求償，一審判朱學恒應賠償35萬元；朱不服上訴後，二審遭台灣高等法院駁回，全案確定。
