強吻硬舔女同事胸…男給「600萬卡任刷加碼遊日港」仍沒用
社會中心／高雄報導
高雄一名邱姓男子追求女同事遭拒，竟強行猥褻得逞。事後邱男為求原諒，奉上存有600萬元的提款卡任其花用，還招待女方同遊香港、日本，期間甚至同房過夜。豈料女方在收禮並出遊後仍堅持提告，高雄地院審理認定邱男犯行明確，這場「金錢攻勢」無效，最終依強制猥褻罪判處邱男有期徒刑10月。
據判決書指出，邱男與被害女子為高雄大寮某工廠同事。邱男多次告白，但女方均以有男友為由明確拒絕。去年8月14日深夜11時許，邱男趁女方下班準備開車之際，藉口遞送水壺並要求拍「十指緊扣」照遭拒後，竟趁機擋住車門，將女方壓制在駕駛座上，強吻頸部與嘴唇，更不顧被害人反抗，強行掀開衣物舔胸。直到女方男友來電，邱男才罷手，女方隨即逃離並於當晚報警。
案發後，邱男自知闖禍，隔日傳訊道歉稱「對不起，我做得太過分了」，並在女方車頂留下一張存有600萬元的提款卡，宣稱要資助她換車及完成「夢想清單」。為展現賠罪誠意，邱男更進一步邀約女方出國，雙方於去年9月及10月間先後前往香港、日本旅遊，期間兩人甚至同住一房，邱男還拍下女方沐浴後僅圍浴巾的照片。
庭訊時，邱男辯稱兩人當時正在交往，親密行為是你情我願，並舉出事後雙方還能同遊日港、同房過夜為證，主張若違反意願，女方不可能同意出國。然而，法官勘驗案發當下的行車紀錄器，清楚錄下女方哭喊「不要」、「想回家」的拒絕聲及吸吮聲；且女方內衣中也驗出邱男DNA。此外，邱男道歉訊息中提及「我不配」等語，均顯示其自知理虧。
高雄地院法官法官認為，女方事後願與邱男出國，應是考量邱男展現道歉誠意，或為了修復職場同事關係，雖然情況「較為罕見」，但不能因此推翻案發當時遭強制猥褻的事實。經審酌相關事證，法官認定邱男為滿足私慾，無視女方拒絕，以強暴手段猥褻得逞，犯後雖試圖以金錢和旅遊彌補，但並未獲被害人真正原諒，因此依強制猥褻罪判處有期徒刑10月。全案仍可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
