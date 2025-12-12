強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

女運將也是鳳凰志工，控訴台中市消防局蘇姓小隊長權勢性騷擾，對其強吻。當事人提供



台中市消防局轄下蘇姓小隊長，被同分隊的鳳凰志工、也是女運將指控，酒後脫序，對她強吻、襲胸。女運將（12）日現身，除了拋出計程車內的影像，也表示自己已經報警，強調小隊長踰越行為「太超過了」。對此，台中市消防局火速聲明，同仁疑似涉及性騷擾一案，已接獲申訴並受理，目前該同仁調離現職。

流出的畫面顯示，蘇姓小隊長人在副座，吻了女運將，之後，抱住女運將，接著又吻，女運將將人推開。女運將本身和蘇姓小隊長屬於同一個消防分隊，擔任鳳凰志工，她由里長陳映辰陪同召開記者會，表示蘇姓小隊長當天藉著醉意，要求「抱一下」，當下，她只想改快把人趕下車，蘇卻進一步對她襲胸、強吻。

廣告 廣告

警方在本月10日接獲女運將報案，指稱6日晚間20時17分在一處民宅前遭人性騷擾。女運將指控，其在駕駛計程車載送蘇姓乘客(58歲)返抵該處時，該名男子對其有不當行為。警方後續將依法通知該名男子到案說明，全案將依《性騷擾防治法》第25條規定，函送台中地檢署偵辦。

台中市消防局指出，同仁疑似涉及性騷擾，本局已接獲申訴並受理，目前該同仁調離現職，將依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會並聘請外部專家學者組成調查小組，進行後續調查，如有涉及不法，將依相關規定議處。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了