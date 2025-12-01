即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨台北市議員鍾沛君先前遭親藍名嘴朱學恒二度「壁咚」強吻，依涉犯《強制猥褻罪》遭判刑11月確定，他已於今（2025）年1月24日入監服刑，由於朱在獄中的表現良好可縮短刑期，預計將於今（1）日上午10時30分出獄。





鍾沛君日前指控，朱學恒曾在前（2022）年8月的一場飯局上強吻她，隨後朱便赴台北地檢署，祭出「自己告發自己」的法律策略，企圖卸責，並開直播致歉，自稱「斷片」企圖撇清責任。檢方偵辦後認定朱涉嫌重大，依《強制猥褻罪》起訴。

檢方在起訴書中，痛批朱學恒態度囂張，甚至在庭訊期間對法官發脾氣，意圖在審理程序中見縫插針狡辯，因此建請承審法官對朱學恒「從重量刑」。

北院審理期間，勘驗了朱學恒、鍾沛君兩人在案發後的對話錄音，並陸續傳喚她的丈夫、饒舌歌手陳布朗、現任國民黨不分區立委陳菁徽、資深媒體人樊啟明等人作證。甚至陳菁徽、陳布朗皆指鍾沛君疑似有遭到下藥，但朱學恒徹頭徹尾否認犯行。

北院去（2024）年3月29日依《強制猥褻罪》判處朱學恒1年2個月徒刑；全案在10月17日進入二審程序，惟朱學恒16日竟突然在臉書發文致歉，自稱對鍾造成傷害且深感悔悟；不過，鍾沛君完全不滿單，怒轟她的兩點道歉訴求對方都沒答應，反倒是一直要自己給個金額，甚至她的律師還挨嗆，「妳以為在玩瑪利歐破關，一關過一關嗎？」

由於朱學恒改口認罪，期盼爭取輕判或能獲得緩刑的機會，高院同年11月14日撤銷一審罪刑，改判11個月有期徒刑，且不得易科罰金須入監服刑，北檢原通知朱學恒在今（2025）年2月4日（大年初七）入監，但他選擇提早在1月24日上午10時10分現身北檢執行科報到，入監服刑迄今。

根據判決書內容，朱學恒在2022年8月6日邀約鍾沛君、醫師（現任國民黨不分區立委）陳菁徽在餐廳包廂內餐敘，孰料在其他同行賓客離場後，朱學恒竟強行在鍾沛君明確表達拒絕的狀況下，強行按壓鍾的肩膀、拉摟手臂等方式施以強制力，強吻2次。





原文出處：快新聞／強吻鍾沛君入監服刑 朱學恒「表現良好」今早將提前出獄

