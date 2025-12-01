強吻鍾沛君判刑入獄 宅神今出獄因這原因不用到北檢報到

宅神朱學恒。資料照。呂志明攝



宅神朱學恒因強吻國民黨台北市議員鍾沛君被法院判刑11月，今年1月24日入獄服刑後因表現良好，今(12/1)日「縮刑期滿」出獄，由於他是「服刑期滿」出獄並非「假釋出獄」，法院的判決書也沒有提到必須刑後強制治療的問題，朱學恒今日步出監獄不僅不需向台北地檢署執行科辦理報到，還是一個完完全全的自由之身。

縮短刑期是指受刑人在監執行期間行狀良好，依法縮短其應執行之刑期，以促其改悔向善的處遇制度。一般監獄受刑人，其累進處遇進到第3級以上，每月成績在10分以上者，即可縮短刑期。第3級每月縮短2日、第2級每月縮短4日、第1級每月縮短6日。宅神在今年1月24日入獄，若是服滿11個月的刑期，應於12月23日左右出監，由於表現良好，縮短了20多天。

廣告 廣告

2022年8月6日晚間，鍾沛君邀請朱學恒鐵粉、時為婦產科名醫的現任國民黨立委陳菁徽，和朱學恒一起在台北市安和路上的日本料理名店「鮨処律」包廂裡餐敘。當晚陳菁徽先搭丈夫的車離開，朱學恒趁他和鍾沛君獨處，無預警地用雙手壓住鍾沛君強吻幾秒鐘，台北地院一審認定朱男犯後毫無悔悟並欠缺性別平權意識，依強制猥褻罪判刑1年2月。

朱學恒不滿量刑上訴二審。二審合議庭認為，他坦承犯案且積極調解，更主動在網路上張貼道歉信，雖然最終調解破局，但犯後態度已有改變，因此減輕改判11月；合議庭另指出，朱學恒上訴二審才認罪，在一審期間還直播評論涉己案件，完全未考慮被害人的心理感受，決定不給緩刑。

全案判決確定後，台北地檢署發出傳票要朱學恒在今年過完年後、於2月4日上午10時30分報到，但朱學恒似乎不想在家過年，提早在1月24日上午偷偷前往台北地檢署執行科報到，入獄服刑。

更多太報報導

川普坦承和馬杜洛通話 傳要求他流亡俄羅斯

中國外交官「手插口袋」送行惹議 遭爆隨後赴大連安撫日企

檢討民眾黨留不住人 謝立功感嘆：這不是重情重義政黨該有的樣貌