強吻鍾沛君遭判刑11月 朱學恒「獄中表現良好」明將出獄

名嘴朱學恒因涉強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君，遭判處有期徒刑11個月，他於今年1月24日入監服刑。不過，他因在獄中表現良好獲縮短刑，將於明日提前出獄。

朱學恒。（圖／中天新聞）

判決書指出，2022年8月6日晚間，朱學恒邀約鍾沛君、醫師陳菁徽等人在餐廳聚餐。當其他賓客離去後，包廂內僅剩朱學恒與鍾沛君兩人。朱學恒竟在鍾沛君明確表示拒絕的情況下，仍以壓按其肩膀、拉摟手臂等方式對其施加強制力，並強行親吻兩次。

鍾沛君。（圖／中天新聞）

朱學恒一審遭台北地院判刑1年2月，上訴高院過程中認罪改判11個月徒刑，民事部分則判賠35萬元。朱學恒後來決定不再上訴，接受法院判決，原訂今年2月發監執行，但他提早於1月24日報到入監，原預計在12月23日刑期屆滿。

朱學恒。（圖／中天新聞）

根據《行刑累進處遇條例》規定，有期徒刑受刑人累進處遇達第三級以上者，每月表現成績若達標準，可依規定獲得縮刑機會。朱學恒因在服刑期間表現良好，經獄方核准縮刑，因此提早至明日出監。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

