強吻鍾沛君遭判11月！朱學恒「獄中表現好」可望提早出獄
政治中心／周希雯報導
名嘴朱學恒爆出2022年利用餐敘空檔，強抱與強吻國民黨北市議員鍾沛君，去年被依強制猥褻罪判刑11個月，他當時發聲「深自反省」且放棄上訴，並在今年1月24日提前到台北監獄服刑。原本朱學恒刑滿日期為今年12月23日，不過如今傳出他因在獄中「表現良好」獲縮刑處遇，預計改為12月1日提早出獄、重獲自由。
簡單回顧整起事件，鍾沛君發文揭露2022年餐敘時，朱學恒趁其他人離開後、上前抱住她強吻，得逞後還脫口「反正妳明天也不會記得」，鍾沛君用力撇開頭閃躲，沒想到對方又再度強吻，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人僵住，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？」同時貼出朱學恒傳切結書，向她道歉的截圖。不過，朱學恒事後聲稱是酒後斷片，還搶先一步到北檢告發自己，鍾沛君也召開記者憤而提告，北檢依強制猥褻罪起訴朱學恒。
鍾沛君（左）指控，朱學恒（右）利用餐敘空檔強抱與強吻她。（圖／翻攝「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書）
北院審理時，朱學恒起初否認猥褻鍾沛君，但被認定侵害女性自主權且毫無悔意，一審被判1年2個月徒刑；朱學不服上訴但改口認罪，還上網張貼道歉文，表達道歉與願意賠償意願，雖雙方仍未達成和解，但法院考量其態度改善改判11月徒刑，因朱未上訴全案定讞。另外，鍾沛君提起民事訴訟、請求賠償新台幣500萬元，朱學恒起初辯稱是酒力欠佳才觸法，而且犯行僅有數秒、對鍾沛君所造成的精神痛苦應非鉅大，還稱求償金額過高無力負擔，不過法官認為2人均屬高社經地位、社會影響力，駁回上訴二審，朱學恒被判確定賠償精神慰撫金35萬元。
對於鍾沛君（左）的指控，朱學恒（右）2度提出上訴。（圖／民視新聞資料照）
朱學恒原定今年2月4日報到入監，不過1月24日主動申請提前12天入監，如今傳出也將提前出獄。據《行刑累進處遇條例》規定，累進處遇進至第三級以上有期徒刑的受刑人，若每月成績總分在10分以上，可依表現縮短刑期，第三級受刑人每執行一個月可縮短2日，第二級可縮短4日，第一級可縮短6日。據《鏡報》報導，由於朱學恒獄中服刑至今表現被評為「良好」，經監務委員會決議，並報請法務部核備，他可獲縮刑23天、預計12月1日就可重獲自由。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：朱學恒「強吻鍾沛君」遭判11月！獄中「表現良好獲縮刑」最快這天出獄
更多民視新聞報導
黃明志遭通緝深夜現身！警局前「先自拍再投案」網酸爆
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
館長衝天安門喊：我們中國越來越強！黃國昌真實反應曝光
其他人也在看
柬埔寨大規模掃詐！涉跨國電信詐騙 32名台人遭拘留
柬埔寨大規模掃詐！涉跨國電信詐騙 32名台人遭拘留EBC東森新聞 ・ 19 小時前
台股強外資卻倒貨 專家：台幣有機會見31元
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）降息後，由於包括主席鮑爾等對未來降息看法保守，美元不貶反升，美元指數更衝破100，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破30.9元，一度來到30.906元，外匯...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴：看不到名字的國家 台灣被世界看見
副總統蕭美琴4日晚間南下出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」，頒獎表揚資深卓越企業。她致詞時特別以「沒有名字的館」、「沒有名字的島嶼」及「看不到名字的國家」形容，台灣人在如此困難的國際環境中，還能憑藉著勤奮與創新的實力，讓世界看見台灣是不可或缺的力量。中時新聞網 ・ 7 小時前
年改風暴再起！綠嗆「免上班領的竟比現職多」 李來希批：張飛打岳飛
立法院司法及法制委員會將於今（5）日審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正案。國民黨主張調整年改制度，引發綠營強烈反彈。民進黨立委吳思瑤指出，全台207萬領取國民年金的長者每月不到4千元，反觀公教人員平均月退俸達5萬多元，強調民進黨「不會讓年改倒退」。對此，前全國公務人員協會理事長李來希則在臉書反擊，指「國民年金是非勞動者年金，真是張飛打岳飛，胡亂批判」。中時新聞網 ・ 3 小時前
劉揚偉：產能分散各國 鴻海扮大使
鴻海董事長劉揚偉4日強調，國家間競爭正成為推動生產區域化的主要力量，全球製造業正出現一場重大轉變，而鴻海三年前啟動轉型，分散中國大陸產能外，也強化各據點管理體系，並在各據點配置負責當地業務、與當地政府溝通的「大使」。工商時報 ・ 7 小時前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 4 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 4 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 2 小時前