強吻鍾沛君遭判11月！朱學恒「獄中表現好」可望提早出獄

名嘴朱學恒爆出2022年利用餐敘空檔，強抱與強吻國民黨北市議員鍾沛君，去年被依強制猥褻罪判刑11個月，他當時發聲「深自反省」且放棄上訴，並在今年1月24日提前到台北監獄服刑。原本朱學恒刑滿日期為今年12月23日，不過如今傳出他因在獄中「表現良好」獲縮刑處遇，預計改為12月1日提早出獄、重獲自由。

簡單回顧整起事件，鍾沛君發文揭露2022年餐敘時，朱學恒趁其他人離開後、上前抱住她強吻，得逞後還脫口「反正妳明天也不會記得」，鍾沛君用力撇開頭閃躲，沒想到對方又再度強吻，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人僵住，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？」同時貼出朱學恒傳切結書，向她道歉的截圖。不過，朱學恒事後聲稱是酒後斷片，還搶先一步到北檢告發自己，鍾沛君也召開記者憤而提告，北檢依強制猥褻罪起訴朱學恒。

鍾沛君（左）指控，朱學恒（右）利用餐敘空檔強抱與強吻她。（圖／翻攝「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書）

北院審理時，朱學恒起初否認猥褻鍾沛君，但被認定侵害女性自主權且毫無悔意，一審被判1年2個月徒刑；朱學不服上訴但改口認罪，還上網張貼道歉文，表達道歉與願意賠償意願，雖雙方仍未達成和解，但法院考量其態度改善改判11月徒刑，因朱未上訴全案定讞。另外，鍾沛君提起民事訴訟、請求賠償新台幣500萬元，朱學恒起初辯稱是酒力欠佳才觸法，而且犯行僅有數秒、對鍾沛君所造成的精神痛苦應非鉅大，還稱求償金額過高無力負擔，不過法官認為2人均屬高社經地位、社會影響力，駁回上訴二審，朱學恒被判確定賠償精神慰撫金35萬元。

對於鍾沛君（左）的指控，朱學恒（右）2度提出上訴。（圖／民視新聞資料照）

朱學恒原定今年2月4日報到入監，不過1月24日主動申請提前12天入監，如今傳出也將提前出獄。據《行刑累進處遇條例》規定，累進處遇進至第三級以上有期徒刑的受刑人，若每月成績總分在10分以上，可依表現縮短刑期，第三級受刑人每執行一個月可縮短2日，第二級可縮短4日，第一級可縮短6日。據《鏡報》報導，由於朱學恒獄中服刑至今表現被評為「良好」，經監務委員會決議，並報請法務部核備，他可獲縮刑23天、預計12月1日就可重獲自由。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

