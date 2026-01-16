強吻OL還傳訊「幫妳通一下」噁男不認罪！法官「鐵證」瘋狂打臉他

記者洪正達／高雄報導

小萱已遭到劉男長期騷擾，某日又被對方強吻當場崩潰，公司準備懲處前劉男又辭職開溜，讓小萱相當憤怒。（示意圖／翻攝畫面）

高雄女子小萱（化名）與劉姓男子同在一間儀器監測公司工作，但已長期被劉男騷擾忍無可忍，包含「幫妳通一下」等噁心簡訊等，因此小萱原本計劃先私下蒐證後再讓劉男「一槍斃命」，沒想到劉男又在2024年某天下班前強吻小萱，讓小萱感到一陣噁心，回到家拿用洗碗精洗嘴巴，後續除了向家人告狀外，還向公司通報，雖然公司調查後確認性騷成立，但劉男早一步辭職，小萱於是向警方報案，案經法院審理後依性騷罪判處劉男3個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，小萱及劉男在同公司工作，某日被外派到某單位進行監測工作，豈料2024年5月20日當天，小萱下班準備離去，但劉男卻將她一把拉住強吻，小萱被嚇壞，回過神將劉男推開拔腿狂奔，並傳訊向母親、表姊、友人告知。

一回到家，小萱拿起洗碗精刷洗嘴巴，還向公司主管通報自己被騷擾，公司啟動調查後，劉男坦承犯行，卻又在懲處出爐前就已辭職走人，公司則警告他「不可再對申訴人做違反性騷事件，否則會通報勞工局與警察局」。

不過讓小萱不滿的是，劉男涉犯性騷不僅沒被處罰還可全身而退，由於劉男早就傳訊多則噁心簡訊，包含「好想看你衣服下的樣子」、「月底沒工作，要不要去汽車旅館」、「你都30歲了，還沒被通過，要不要幫你通一下」等話語，如今又在蒐證期間被對方強吻，於是決定報警抓人。

案經高雄地院審理後，劉男拒不認罪，還辯稱自己沒有通過測謊不能算證據，但法官打臉他，認為相關事證已認定他構成性騷罪，因此依法判處3個月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

