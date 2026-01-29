強國素質？正妹旅日退房搞成垃圾場 南韓網友補刀「隨地大小便」劣跡

2名外表看起來十分甜美的中國年輕女遊客，沒想到對方退房後，飯店客房竟瞬間淪為垃圾場。（翻攝自akki_kiku threads）

日本飯店業流傳一組令人作嘔的「震撼照片」，1名在飯店工作的網友「akki_kiku」近期在社群平台Threads崩潰發文，指稱接待了2名外表看起來十分甜美的中國年輕女遊客，沒想到對方退房後，飯店客房竟瞬間淪為垃圾場，目前這篇文章迴響太大已遭到刪除，但其畫面早在中港台日韓瘋傳。

畫面中可以看到，床鋪周邊地板散落著大量不明垃圾與電線，桌面堆滿吃剩的杯麵與空瓶，浴室更是慘不忍睹，除了毛巾與盥洗用品亂丟，洗臉盆塞滿廢棄物，令人匪夷所思的是，馬桶座被貼上塑膠膜防髒，卻無視一地骯髒用品與衛生紙。

這樁醜聞在網路上迅速擴散，引發日本與南韓網友強烈公憤。許多日本人憤慨表示，這種行為已經超越了單純凌亂，簡直是基本的道德觀崩壞，甚至有人直言「非常不衛生，拜託別再來了」。南韓網友也紛紛跟進撻伐，聯想起過去中國遊客在濟州島隨地大小便的惡名，嘲諷其衛生習慣令人不敢恭維，直呼「希望他們別來南韓」。

據悉，飯店方當時曾試圖向這2名女子索取額外清潔費，卻遭到對方悍然拒絕，雙方在現場爆發激烈爭執，雖然最終達成協議，但該負面形象早已深深烙印在海外網友心中。

這起事件也無意間觸動了中日兩國近期的政治敏感神經。隨著日本首相高市早苗先前針對台海局勢的強硬表態，中國政府隨即以「旅遊勸告」作為反制，導致近期訪日中國客數量大幅銳減。在此緊繃氛圍下，這2名中國正妹在飯店的脫序行為，不僅被日本網友視為缺乏文明素質的鐵證，就連中國內部也有不少網民感嘆這是「丟臉丟到國外」。

相較於這2名住客的沒品行為，許多台灣與日本網友則貼出自發整理飯店客房的照片，強調在文明社會中，退房前進行簡單分類與清潔是對房務人員最基本的尊重。這起「垃圾屋事件」不僅讓飯店從業人員心累，更讓「強國素質」再次成為國際社群熱議的負面關鍵字。

