強國防 賴清德示警2027中國的武統目標

總統賴清德今(26)日針對中國對台灣威脅發表談話。(總統府提供)

總統賴清德今(26)日召開國安高層會議，並宣布推出兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」，作為因應中國全面升高對台威脅的整體國安策略。





賴總統警告，北京正以 2027 年完成「武統台灣」為目標，透過軍事、法律、輿論、統戰等多重手段企圖將「民主台灣」變成「中國台灣」，對我國主權與民主制度造成空前挑戰。





賴清德指出，近期中國在台海、日本、菲律賓周邊頻繁進行軍事演訓、海上灰色地帶行動與認知戰操作，區域情勢持續升高。他強調，北京除「以武逼統」外，也同步升高法律戰、心理戰與輿論戰，並透過「反獨促統」、跨境鎮壓及統戰滲透，企圖蠶食中華民國政府管轄權，混淆國人認同並削弱內部團結。

廣告 廣告





面對日益複合的國安威脅，賴總統宣布的第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」。措施包括：成立跨部會常態專案小組強化國際與國內溝通、揭露中國介選行動、推動國安十法立法、建立反制跨境鎮壓機制，並強化全民拒絕「一國兩制台灣方案」的集體共識。他強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「這不是統獨之爭，而是民主台灣與中國台灣之爭」。





第二項行動方案則是「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。賴清德表示，台灣位於第一島鏈關鍵位置，必須與印太民主國家共同承擔安全責任。他宣布國防預算將於 2030 年前提高至 GDP 5%，並投入 1 兆 2,500 億元建置「台灣之盾」等先進防禦系統，強化不對稱戰力與國防自主，推動軍工產業鏈發展。





賴清德呼籲全民團結面對威脅，強調「和平必須靠實力」，最具威脅的不是武力，而是台灣人放棄自我防衛的決心。他並表示，唯有加速強化國防與民主韌性，台灣才能確保國家主權與自由。