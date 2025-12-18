強基金創辦人談00991A上市波動：ETF投資關鍵不在價格，而在策略驗證





復華投信旗下ETF「00991A」上市初期出現價格波動，引發市場關注。對此，知名基金與ETF投資社群「強基金」創辦人王大中表示，ETF掛牌後的短期價格起伏，並非投資決策的核心依據，投資人更應回到投資策略本身，檢視是否符合自身長期資產配置目標。

近期市場對新上市ETF的價格表現討論熱烈，但實務上，投資ETF或基金，買進的並不是「某一個價格點」，而是對投資策略與操盤能力的認同。王大中強調，無論是被動式ETF的指數編製邏輯，或主動式ETF的操作經驗，都需要時間累積績效，短線價格難以反映真正價值。

針對市場常將ETF發行價視為心理關卡的現象，他認為，發行價僅是設計上的計價單位，並非估值基準，也不代表安全與否的分界。若投資人在募集階段已充分理解商品邏輯，上市後因市場情緒出現價格調整，本質上只是市場重新定價的過程。

王大中也進一步分析，新ETF上市初期缺乏完整績效與配息紀錄，市場觀望氣氛本就較濃，一旦遇到盤勢修正，價格自然容易承壓。但從長期角度來看，這類不確定性反而提供投資人重新檢視進場節奏的空間。

「長期投資真正重要的不是買在什麼價位，而是能否持續執行原本認同的策略。」王大中表示，若投資決策建立在清楚的投資邏輯之上，短期價格波動不應成為左右行為的主要因素。

他也提醒，ETF投資最終仍回歸紀律與耐心，投資人應避免因短期市場情緒頻繁調整部位，否則反而容易偏離原先設定的投資目標。

