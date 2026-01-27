強基金大獎揭曉 復華強勢通、中租母子月月領、鉅亨自由Pay、00924、00980A入列

圖片來源：基金及ETF投資社群平台「強基金」

基金及ETF投資社群平台「強基金」公布「2025強基金大獎」得獎名單，表揚在AI投資浪潮下於基金、ETF及投資機制上高度創新，協助投資人提升決策效率與投資成果的投資工具。創新機制類由復華強勢通、中租母子月月領、鉅亨自由Pay、中國信託APP獲獎；基金類由野村、貝萊德、施羅德、駿利亨德森旗下產品得獎；ETF類則由00924、00980A、00981A入列。

2025年市場波動升高，AI相關投資題材輪動快速，投資人對於進出場時點與風險控管的需求明顯增加。強基金創辦人王大中表示，「強基金大獎」是從基金投資人實際使用體感出發的獎項，反映基金與ETF投資正朝向制度化、數據化與長期化發展。過去一年，投資人普遍面臨追高風險與領息傷本的壓力，透過制度與工具，讓投資決策更有紀律，將是2026年能否持續穩定累積報酬的關鍵。

創新機制類 聚焦現金流與風險控管

創新機制類中，中租基金平台「母子月月領」首創跨品牌母子基金架構，協助投資人兼顧資產成長與現金流需求；鉅亨買基金「自由Pay」則是突破傳統配息限制，讓股票型基金也能規劃每月現金流。

復華投信「強勢通」結合單筆投資、資產配置與現金比重概念，提升進出場效率；「中國信託APP」整合基金健檢、配置分析與外幣換匯功能，為投資人常用的數據化投資工具；復華投信「金複合月月領」則持續優化母子基金與月配息制度。

股票型、配息型基金表現受關注

股票型基金方面，基金投資人首重績效。「野村鴻運基金」在台股一般型基金中勝出，於震盪市場中表現相對穩健；「野村高科技基金」則在台股科技型基金中領先群雄，聚焦AI與半導體產業，全年追蹤度居高不下。

配息型基金部分，得獎基金多以股票或股債平衡配置，讓投資人擺脫傳統僅能依賴債券領息的限制。「貝萊德世界科技基金A10（美元）」以科技股資本利得轉化為配息來源；「駿利亨德森平衡基金A6穩月配」透過股債配置提供穩定配息；「施羅德環球收益成長基金A－月配固定2」則在收益型基金市場中脫穎而出，成為基金投資人的重要收益型選項。

主動式ETF成亮點

ETF類別中，「00924復華S&P500成長ETF」成為投資人在美股布局中，參與AI成長趨勢的重要工具。台股方面，「00980A主動野村臺灣優選ETF」因具備台股首檔主動式ETF的指標意義及績效表現而獲獎；「00981A主動統一台股增長ETF」則以績效表現受到市場關注，成為主動式ETF的代表之一。

評選依三大指標 追蹤度、人氣與績效並重

強基金說明，「2025強基金大獎」評選標準係依據站內大數據資料，綜合全年收藏數、平台使用與瀏覽熱度，以及績效與創新機制的實際表現。評選結果反映投資人的投資體感、實際使用心得與市場回饋，也顯示投資市場正從單純選標的，轉向以制度、數據與長期規劃為核心的投資模式。

「2025強基金大獎」完整得獎名單：

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。