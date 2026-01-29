強基金熱議高股息ETF大翻身 00929轉型後績效追上0050引關注

00929今年以來表現明顯回升，並快速縮小與0050之間的差距，引發投資圈熱議。圖片來源：基金及ETF投資社群「強基金」。

沉寂許久的高股息ETF上演績效逆轉勝！基金及ETF投資社群平台「強基金」近日出現討論文章指出，00929（復華台灣科技優息ETF）在完成指數結構轉型後，績效表現明顯提升，快速縮小與0050（元大台灣50）之間的差距，引發投資圈高度關注。該篇以數據與結構分析切入，在社群內獲得大量回應，也讓市場重新檢視月配息的高股息ETF轉型後的投資價值。

專注基金與ETF研究的投資論壇「強基金」近日出現一篇主題為〔被罵翻的高股息ETF翻身，00929轉型後績效追上0050〕的討論文章，剛發文就有上萬人關注。文章指出，高股息ETF因成分股結構與產業配置設計等因素，表現明顯落後。然而，指標性的00929近期績效明顯翻轉，今年以來表現快速追上0050，顯示結構調整已逐步反映在實際報酬數據。

廣告 廣告

強基金創辦人王大中表示，00929重新成為市場討論焦點，關鍵不在於短期行情，而在於投資結構是否真正修正。他指出，高股息ETF的問題從來不在配息，而在於成分股與產業配置，「當結構對了，績效自然會逐步反映出來。」

根據公開資訊，復華投信於2025年11月3日公告調整00929追蹤指數，並自11月21日起正式實施新規則，成為近年少數主動進行實質改型的高股息ETF。

此次00929轉型主要聚焦三大方向。首先，成分股檔數由原本40檔擴增至50檔，並正式納入台積電，使整體投資結構重新貼近台灣科技產業核心，降低過往過度集中高配息個股所帶來的風險。

其次，選股範圍新增生技醫療、數位雲端與綠能環保等科技相關產業，使投資組合不再侷限於單一科技次產業，有助於分散產業輪動所帶來的結構性風險。

第三，成分股調整頻率由一年一次提高為一年兩次，並新增每年12月定期審核機制。王大中指出，這樣的設計代表ETF具備更快汰弱留強的能力，能縮短錯誤結構對績效造成的影響時間，是投資人過去較少注意、但實際上相當關鍵的調整。

從實際表現來看，近一個月內00929的50檔成分股中，約有10檔漲幅超過30%，部分個股甚至超過50%，顯示本波反彈並非單一權值股拉抬，而是成分股結構同步轉強，帶動整體績效快速回溫，並明顯縮小與0050之間的差距。

該篇文章在強基金社群發布後引發大量回應。不少投資人留言指出，過去對高股息ETF的理解過於簡化，忽略了「結構是否具備調整能力」與「產業配置是否能跟上市場趨勢」的重要性，也有投資人認為，00929的案例，為高股息ETF是否仍具投資價值，提供了新的思考角度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。