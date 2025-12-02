強壓女上司到沙發「上下其手」強制猥褻3分鐘…判8個月！1原因免囚

記者陳弘逸／屏東報導

屏東男子強制猥褻女上司、同居伴侶，挨告認罪，獲判緩刑3年，應向公庫支付12萬元，並接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。（示意圖／PIXABAY）

屏東陳姓男子原為女子小花（化名）的員工，也是同居伴侶；今年趁女方獨自在租屋處，陳男竟趁機把女方強壓到沙發上強制猥褻3分鐘，事後挨告。陳男認罪，法院考量，他無前科，信無再犯之虞，審理後，依強制猥褻罪，處8個月有期徒刑。緩刑3年，應向公庫支付12萬元，並接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。

判決指出，陳男原為女子小花（化名）的員工，也是同居伴侶，今年4月6日上午9時許，男方到女方在里港鄉的租屋處，趁對方獨自在屋內，把人強壓到沙發上，撫摸胸部、下體達3分鐘，強制猥褻得逞，事後她憤而提告。

偵審期間，陳男都坦承犯行；法官認為，雙方曾是同居男女朋友，陳男卻罔顧女方意願，犯強制猥褻犯行，妨害小花性自主決定權。

法官考量，陳男認罪，無前科，犯罪動機、手段、時間短暫；認態度尚可，經此偵審程序，理當知所警惕，信無再犯之虞。

地院審理後，將陳男依強制猥褻罪，處8個月有期徒刑。緩刑3年，應向公庫支付12萬元，並接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

