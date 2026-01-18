強大寒流周六東進南侵 佛州恐罕見連2年下雪

16日清晨，佛州奧蘭多著名的伊奧拉公園(Eola Park)內運動的民眾都穿上禦寒衣物。寒流本周末席捲中西部和東岸各州，連一向溫暖的佛州都會降雪。(美聯社)

寒流17日席捲中西部及東岸，大範圍降雪，以及冰點風寒效應，寒流甚至會南侵，連一向溫暖的佛州亦可能迎來罕見降雪，溫度也會降到冰點以下。

夾帶強風的陣雪(snow squall)，突襲俄亥俄州東北部，已經造成能見度極低、一片白茫茫的惡劣天氣。國家氣象局(National Weather Service)指出，暴雪17日進入克里夫蘭(Cleveland)都會區，預計繼續向東移動，影響賓州和紐約州東部部分地區。

國家氣象局警告，「預計能見度將低於四分之一哩，道路會迅速積雪。在大雪中行駛會非常困難，甚至可能構成危險。」本周末至下周初，中部和東部地區的氣溫將低於平均值，會異常寒冷，從平原地區到中西部和東北部，體感溫度將低於華氏零度。預計18日晚間中西部北部地區的體感溫度會是最低。

國家氣象局表示，18日晚間，康乃狄克州、麻州和羅德島州，部分地區降雪量可達4吋。

寒流會南侵，不止北部地區，預計奧克拉荷馬、田納西州、喬治亞州和佛州在周末之前氣溫就會降到冰點以下。

國家氣象局預測，佛州首府塔拉赫西(Tallahassee)的居民18日早上甚至有機會看到降雪，氣象學者奧利弗(Kristian Oliver)說，「地面溫度較高，積雪可能性極低，但是如果真的降雪，將是佛州連續第二年出現類似冬季天氣。」

去年1月，破紀錄暴風雪襲擊佛州狹長地帶，降雪高達10吋，波及佛州部分地區以及休士頓、紐奧良在內等南部城市一些通常不會下雪的地區。

「平均而言，我們這裡每隔幾年就會遇到這樣的降雪。但連續兩次降雪，我認為這對該地區來說相當罕見，」奧利弗說。

預計18日上午，喬治亞州中部部分地區(位於亞特蘭大以南)將迎來高達3吋的降雪。預計降雪量較大的時段為18日東部時間上午6時至11時。

國家氣象局亞特蘭大辦公室提醒民眾，「下雪期間以及18日晚間至19日凌晨，由於積水和積雪會再次結冰，路面將非常濕滑，請做好應對準備。」

