強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力
中度颱風鳳凰今（8日）凌晨2時，中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行，預計下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，不過氣象專家林得恩指出，鳳凰在抵達台灣後，颱風結構有機會遭中央山脈破壞而減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」
鳳凰颱風路徑。（圖／氣象署）
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨02時最新氣象情資顯示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。
不過林得恩也提到，其在接近臺灣陸地前後，評估強度則會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風等級的機會最大；但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。
林得恩認為，颱風有機會減弱的可能原因有三，一為當颱風經過菲島北部陸地時，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞。二為在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域。三為接近臺灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱；尤其是在其可能登陸陸地時。
