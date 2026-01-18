強奪格陵蘭 川普祭關稅施壓

美國總統川普17日宣布，自2月1日起對丹麥、德國、法國、英國、挪威、瑞典、芬蘭與荷蘭等8個歐洲國家加徵10％進口關稅，以此施壓，直到美國「全面且完整地收購格陵蘭」。歐洲8國發表聲明表示，不受美方恐嚇，與格陵蘭人民站在ㄧ起，歐洲議會最大黨團公開表態，將擱置原定與美國簽署的15％關稅協議，歐盟27國大使亦隨即於18日召開緊急會議研商對策。

據《CNN》報導，川普透過其社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，格陵蘭具備關鍵的戰略地位與豐富礦產資源，對美國及全球安全至關重要。他抨擊上述8個歐洲國家近日派遣部隊進駐格陵蘭的舉動是「玩火」且「極其危險」，聲稱丹麥的防禦能力明顯不足，美方必須採取強硬措施以確保國家安全。

歐洲多國派兵登島 川普批玩火

川普宣布，2月1日起對這8國商品課徵10％關稅，若至6月1日仍未就格陵蘭收購案達成協議，稅率將進一步提高至25％。

英、法、德、荷蘭、瑞典及芬蘭等多個歐洲國家上周先後派遣約30名軍事人員進駐格陵蘭，此舉旨在向白宮傳遞，歐洲在格陵蘭領土主權問題「毫不妥協」的明確訊號，並承諾後續將提供陸、海、空力量增援。

針對美方的關稅威脅，《路透》報導，歐洲各國展現出前所未有的強硬姿態。英國首相施凱爾批評對北約盟國施加關稅是「徹底錯誤之舉」。法國總統馬克宏則強調：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受。」

歐洲8國18日也發表聯合聲明表示，在川普威脅吞併這個北極島嶼後，他們與丹麥王國和格陵蘭人民團結一致，「關稅威脅破壞跨大西洋關係，並有引發危險惡性循環的風險。」

歐洲議會 將擱置與美關稅協議

《Politico》報導，川普的通牒直接危及去年與歐盟達成的貿易框架協議。該協議原定美方對歐盟商品徵收15％關稅，換取歐盟對美商品實施零關稅。歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）17日明確表態，基於川普對格陵蘭的威脅，目前不可能批准該協議，並宣布必須暫停對美產品的零關稅優惠。

報導指，瑞典籍歐洲議會議員卡森布蘿（Karin Karlsbro）強調，若美方持續脅迫，歐盟不排除進行報復，包括限制投資、公共採購准入與削弱智慧財產權保護等懲罰性手段。專家分析，川普此舉可能迫使歐洲調整策略，轉向採取類似大陸的強硬反制行動。

反制美 擬限制投資、採購准入

《美聯社》報導，在外交戰場之外，17日在格陵蘭首府努克，數千名民眾冒著接近冰點的低溫與冰雨，在格陵蘭總理尼爾森的帶領下，遊行至當地美國領事館。示威者揮舞格陵蘭紅白旗幟，高呼「格陵蘭是非賣品」。統計指出，努克的參與人數占該市總人口約25％，是當地有史以來最大規模的抗議；丹麥首都哥本哈根亦有逾萬名民眾走上街頭聲援，隊伍集結在美國大使館前，抗議者甚至戴上印有「叫美國滾蛋」字樣的紅色棒球帽，嘲諷川普的競選口號。

儘管川普堅稱取得格陵蘭攸關國安，但根據《路透》民調顯示，高達85％的格陵蘭人反對加入美國，而美國國內支持此收購案的民眾比例亦不足五分之一。