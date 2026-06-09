強對流來襲！大雷雨轟4地 豪大雨炸12縣市

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中央氣象署今天清晨對全台12縣市發布豪大雨特報。滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生。今(10)日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

豪雨地區：高雄市

大雨地區：苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣。

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另外，氣象署對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時6分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，請慎防溪（河）水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度。

大雷雨示警區域

南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉

雲林縣：斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

嘉義縣：東石鄉

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

氣象署指出，今天仍受滯留鋒面及西南風影響，各地易有陣雨或雷雨，尤其中南部及花東山區雨勢較明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，中小尺度對流系統易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象署指出，尤其山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，而低窪地區應留意積淹水現象，外出請注意安全；下半天起隨著鋒面南移，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小。

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