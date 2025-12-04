強尼戴普低調現身亞洲！ 公開十年前「極樂時光」最懷念她

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）近日現身日本東京，預計出席本周五（5日）起在千葉幕張舉行的動漫界盛事「Tokyo Comic Con 2025」。日前已抵達當地的他，2日現身宣傳其睽違近30年再執導的電影傳記片《Modi》。

活動上前KAT-TUN成員赤西仁驚喜現身獻花，兩人在台上一見如故，更相約收工後一起吃飯。之後赤西仁果然在社群網站上公開活動後與強尼戴普一起聚餐的照片。

強尼戴普與赤西仁一起聚餐。（圖／翻攝IG）

在此之前，強尼戴普先在替藝術展覽「A Bunch of Stuff -Tokyo」站台，談及他對藝術創作的熱情，以及與前伴侶凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的過往。

強尼戴普與前伴侶，演員、歌手兼模特兒的凡妮莎帕拉迪絲，於1998年至2012年間交往，並共同育有兩名子女。他回憶那是一段「極樂」時光，「那些日子我只有美好的回憶，她給了我時間去當一個巡迴奶爸」，尤其是凡妮莎在進行各種巡演時，他可以好好地當一陣子「純粹的奶爸」。他補充道：「所以她的唱片名稱叫《極樂》（Bliss），那確實是極樂。」

強尼戴普與凡妮莎帕拉迪絲曾是神仙眷侶。（圖／Getty）

強尼戴普與多位名人有過戀情，包括薇諾娜瑞德（Winona Ryder）、凱特摩絲（Kate Moss），但他與安柏赫德（Amber Heard）短暫的婚姻（2017年結束）最受外界關注，在一系列官司下，他目前在許多人心中仍是具有爭議的人物。

此次展覽展出了他30年來的數十件藝術作品，他認為藝術創作對他而言是必需品。他說：「表演是一種表達形式，音樂當然也是，還有繪畫、素描、創造一些東西。」他補充：「我發現這是我必須擁有的唯一真實、永恆的必需品，否則我的大腦會爆炸。」

他曾於2022年在英國發表首次藝術系列《朋友與英雄》（Friends and Heroes），在數小時內售罄，據報導他透過37個畫廊售出780張版畫，賺近300萬英鎊（約1.25億元新台幣）。儘管成績亮眼，他仍謙虛地說：「我最多只能算是一個畫畫的人，甚至不算是真正的畫家。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導